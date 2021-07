Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei are doar 7,1 metri patrați de spații verzi pe cap de locuitor, sub limita de 9 metri patrați impusa de Organizația Mondiala a Sanatații și mult sub cea setata in prevederile naționale, care este de 26 de metri patrați. Media europeana este de 18 metri patrați pe cap de locuitor. Sofia,…

- Campusul studențesc al Universitații Tehnice Cluj-Napoca din Observator va fi modernizat. Proiectul prevede construirea unui nou camin pentru studenți, precum și amenjarea unor spații destinate activitaților sportive ori pentru odihna. Vor fi amplasate piste de alergare,…

- Gafa facuta de o agenție de știri dupa meciul Austria – Macedonia de Nord (scor 3-1), gazduit de București, pe „Arena Naționala”, in cadrul Campionatului European din 2020. Iranienii de la „Tasnim” au scris ca partida a fost gazduita de Budapesta. „Intr-o partida jucata, la Bucuresti, in Ungaria, si…

- Selectionerul Frantei Didier Deschamps nu este prea ingrijorat de accidentarea suferita de atacantul Karim Benzema, care a parasit terenul schiopatand in minutul 43 al amicalului de marti cu Bulgaria (3-0), ultima verificare dinaintea EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), transmite DPA, citata de Agerpres.…

- Bucurestiul este pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Judetul Ilfov este pe locul II, iar Cluj pe locul III. In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, pe primul loc se afla Cluj, cu cea mai mare rata de infectare, urmat de Bucuresti si Ilfov, pe locul II…

- RESITA – Municipalitatea planuieste marele eveniment pentru data de 10 mai! Terenurile multisport din oras dispun de suprafețe de joc modulare, unice in Romania. Pentru a evita situațiile din trecut, cand s-a constatat utilizarea improprie și deteriorarea repetata a suprafețelor de joaca, folosirea…