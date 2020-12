Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tomescu (USR PLUS) si Stelian Bujduveanu (PNL) sunt noii viceprimari ai Capitalei, in baza votului exprimat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Din totalul de 52 de voturi exprimate, 4 au fost anulate. Stelian Bujduveanu (PNL) a intrunit 33 de voturi favorabile,…

- Consiliul General al Capitalei s-a intrunit luni ședința luni, pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor Capitalei. Astfel, in urma negocierilor pentru formarea noului Guvern, numele lui Vlad Voiculescu este vehiculat pentru Ministerul Sanatații. Din acest motiv, el nu a mai candidat pentru funcția…

- Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR PLUS) au fost aleși, luni, ca viceprimari ai Capitalei in ședința CGMB. Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a fost susținut pentru a prelua aceasta funcție din partea USR PLUS, dar s-a retras pentru a face parte din guvernul Cițu. Din partea USR…

- Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR PLUS) au fost aleși, luni, ca viceprimari ai Capitalei in ședința CGMB. Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a fost susținut pentru a prelua aceasta funcție din partea USR PLUS, dar s-a retras pentru a face parte din guvernul Cițu, conform Mediafax.…

- Consiliul General al Capitalei se va intruni in sedinta luni, pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor Capitalei. In urma negocierilor pentru formarea noului Guvern, Vlad Voiculescu este in carți pentru Ministerul Sanatații, motiv pentru care nu va candida pentru poziția de vicepremier, revendicata…

- Consiliul General al Capitalei se va întruni în sedinta luni, de la ora 10,00, pe ordinea de zi figurând 34 de proiecte de hotarâre, printre care alegerea viceprimarilor, înfiintarea unei comisii pentru monitorizarea companiilor municipale, desemnarea reprezentantilor municipiului…

- Vlad Voiculescu ar putea fi ales viceprimar general al Capitalei in ședința Consiliului General al Municipiului București, convocata luni, 21 decembrie. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT „Proiect de hotarare…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, potrivit Codului administrativ, municipalitatea bucuresteana are doi viceprimari, iar PNL si USR PLUS i-au desemnat deja - Sebastian Bujduveanu si Vlad Voiculescu, si a adaugat ca isi...