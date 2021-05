Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca discuțiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progrese, fiind convenite o serie de ajustari la proiectul de buget, la o forma acceptata de toata lumea. ”Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a incepe investițiile…

- Președintele USR PLUS București, Claudiu Nasui revine, marți, cu avertismentul dat primarului general Nicușor Dan, conform caruia consilierii formațiunii NU vor vota bugetul Primariei Capitalei, deoarece ”motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna”. USR PLUS București…

- Primarul general al Capitalei nu are incredere in viceprimari, astfel ca și-a delegat atribuțiile, conform unui document obținut de Sursa Zilei, city-managerului Diana Punga, fosta sa șefa de cabinet și fosta sa colega de ONG. Nicușor Dan este in carantina, dupa ce fiica sa a fost testata pozitiv cu…

- Primarul Capitalei a anunțat ca Bucureștiul va avea Tren Metropolitan, care va lega toate localitațile de la periferia cu județul Ilfov, cu principalele gari din oraș. Proiectele, in valoare totala de 530 milioane de euro, vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform planului,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) s-a intrunit in sedinta vineri, pe ordinea de zi figurand cinci proiecte privind suspendarea unor PUZ-uri coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6. Potrivit proiectelor, pe perioada de suspendare, certificatele de urbanism si autorizatiile de…

- Nicușor Dan a cedat, joi dimineața, in cadrul ședinței Comisiei de Urbanism a Primariei Capitalei, in privința dorinței sale de a impune suspendarea pe o perioada de doi ani a PUZ-urilor din sectoarele 2,3,4,5 și 6. Asta, la numai 24 de ore dupa anunțul pe care l-a facut intr-o conferința de presa,…

- Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan…