Bucureștiul ar putea intra în carantină de weekend? Ce ar putea include un asemenea plan Bucureștiul ar putea intra in carantina de weekend, iar masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana viitoare, potrivit Antena 3. Antena 3 a obținut in exclusivitate informații despre masurile care se afla pe masa ministrului Sanatații. Masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana viitoare. Printre masurile de carantina pentru București, ce s-ar putea aplica in weekend se numara inchiderea mall-urilor, inchiderea salilor de fitness, interzicerea parasirii localitați. Restricțiile ar putea fi applicate in Capitala, dar și in județul Ilfov. Planul de restricții pentru București:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

