- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Bucuresti a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, arata un studiu Cushman & Wakefield Echinox. Cei mai multi se afla in cartierul de afaceri Pipera Sud, care are si cea mai mica suprafata de birouri raportata la numarul de…

- Pentru Germania, in schimb, este suficienta o jumatate de zi Mai sunt doar cateva zile si este din nou timpul: Iepurasul de Pasti vine cu cosuletele sale captusite cu iarba proaspata si pline de oua colorate. Si totusi, ca sa gasim cosuletele pline de oua frumos colorate, bine fierte si mai presus de…

- Aproximativ 150 de consilieri de probatiune din intreaga tara vor protesta, maine intre 09:30 – 11:30, in fața sediului Institutului Național de Statistica, cu ocazia prezentarii bilanțului pe anul 2017 al Direcției Naționale de Probațiune. Cei 150 de consilieri de probațiune sunt membri ai Sindicatului…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…