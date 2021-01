Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, platforma pentru masurarea calitatii aerului din Bucuresti, airlive.ro, a inregistrat un nivel „foarte ridicat” al poluarii in Capitala. Cele mai afectat zone au fost Piata Sudului, Libertatii si Baneasa Nord, informeaza Mediafax . Indicele calitatii aerului a depasit pragul de 100 in mai…

- Miercuri, in jurul orei 13:00, statiile independente de monitorizare a aerului indicau un nivel ridicat de poluare in Capitala. De exemplu, in Piata Romana erau 81 de micrograme de particule nocive pe metru cub, ceea ce inseamna o depasire de cel putin trei ori a limitei normale, potrivit digi24.ro…

- Bucureștiul și zonele limitrofe au inregistrat, din nou, cote alarmante ale indicatorilor de poluare. Marți seara, in mai multe zone indicele calitații aerului a depașit 100. De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110. Și in zonele limitrofe ariei de nord-vest a Capitalei,…

De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110. Și in zonele limitrofe ariei de nord-vest a Capitalei, precum Rudeni și Șoseaua Odai, senzorii au indicat valori de 100.

- Fenomen ingrijorator: nordul Capitalei a fost in noaptea de Ajun unul dintre cele mai poluate locuri de pe Pamant. Explicația Garzii de Mediu. Fenomen in nordul Capitalei, in noaptea de Ajun Datele privind media poluarii in lume, in anul 2020, arata ca Bangladesh a fost cea mai poluata țara, cu un indice…

