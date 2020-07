Bucureștiul a depășit 5.000 de cazuri. Județele cu cele mai multe infectări cu COVID-19 în 24 de ore Bucureștiul a depașit 5.000 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei, inregistrand astazi 118 cazuri noi. Este cel mai mare numar de infectari raportat in ultimele 24 de ore, fața de celelalte județe. Argeș și Prahova sunt pe locurile urmatoare, cu cate 108 cazuri noi raportate de la bilanțul precedent. Pentru a doua zi […] The post Bucureștiul a depașit 5.000 de cazuri. Județele cu cele mai multe infectari cu COVID-19 in 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

