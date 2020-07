Bucureștiul a depășit 5.000 de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus Bucureștiul este urmat de Argeș și Prahova, cu cate 108 cazuri noi raportate de la bilanțul precedent. Pentru a doua zi consecutiv, județul Mehedinți inregistreaza o creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri. Au fost inregistrate 82 de noi infectari, fața de 52 ieri. Este o creștere uriașa, in condițiile in care in județ au fost confirmate doar 531 de cazuri de la debutul pandemiei, 134 dintre ele doar in ultimele doua zile. Cazuri numeroase au mai fost inregistrate și in Timiș – 66, Bacau – 60, Braila – 52 și Vrancea – 56. La nivel național, pana astazi au fost confirmate 43.678 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat astazi un nou bilanț alarmant: 1.284 de cazuri au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Este cel mai mare bilanț de pana acum, precum și a patra zi cu peste 1.000 de cazuri.Potrivit datelor transmise sambata de Grupul de Comunicare Strategica, cele mai multe dintre acestea au…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In ultimele 24 de ore au fost facute 20.085 de teste. Pana astazi, 23…

- Autoritațile au anunțat ieri 641 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, care au urcat bilanțul bolnavilor COVID de pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei și pana acum, la 34.226. Pana ieri, 15 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 34.226 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au murit in Romania 21 de persoane infectate cu noul coronavirus. Pana miercuri, 1.952 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. „In intervalul 14.07.2020 (10,00) – 15.07.2020 (10,00) au fost inregistrate 21 decese…

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that 21 persons infected with the novel coronavirus died in Romania in the past 24 hours.Until Wednesday, 1,952 persons diagnosed with COVID-19 infection have died. "In the 14.07.2020 (10:00) - 15.07.2020 (10:00) interval 21 deaths (15…

- Totodata, pana in prezent, 727 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Pana astazi, 1952 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 14.07.2020 (10:00) – 15.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 21 decese (15 barbați și 6 femei), ale unor…

- Pana astazi, 26 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.697 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.181 au fost declarate vindecate și externate. 1.579 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul…

- 315 cazuri noi de imbolnavire 12 decese noi, in ultimele 24 de orePana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate si externate.Numarul…