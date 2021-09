București. Un polițist a venit drogat la serviciu Un agent de poliție din București a fost depistat pozitiv la droguri, la o testare facuta la intrarea in serviciu. Acesta va fi cercetat disciplinar. “In data de 03.09.2021, structura de control intern a Poliției Capitalei a efectuat o verificare la intrarea in serviciu a polițiștilor, precum și o testare cu aparatul alcooltest și aparatul DrugTest Unul dintre polițiști, agent, in cadrul Secției 20, a avut rezultat pozitiv la consum de substanțe psihotrope, fapt pentru care a fost retras din serviciu și s-a dispus declanșarea unei verificari disciplinare. Precizam ca astfel de controale sunt curente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

