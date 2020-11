Bucureşti - tramvaiele nu circulă 2 zile pe Camil Ressu şi Theodor Pallady Bucuresti - tramvaiele nu circula 2 zile pe Camil Ressu si Theodor Pallady Autobuz STB. Foto: Agerpres. În Bucuresti, tramvaiele nu vor circula, mâine si duminica, pe bulevardele Camil Ressu si Theodor Pallady, de la ora 8:00 dimineata la ora 18:00 seara. Se vor face lucrari de revizie la reteaua electrica de contact a tramvaielor, anunta Societatea de Transport. Vor fi afectate liniile 19, 27 si 40. Calatorii vor putea circula, în schimb, cu linii naveta de autobuze: 619, 627 si 640.

Etichete Camil RessuTheodor Palladytramvaie:19-27-40autobuze:619-627-640

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro Camil RessuTheodor Palladytramvaie:19-27-40:619-627-640…

