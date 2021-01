Stiri pe aceeasi tema

- Bilant COVID-19 pentru 6 ianuarie Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. 5.719 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în condițiile în care au fost efectuate mai puțin de 35.000 de teste în ultimele 24 de ore. Aceasta înseamna…

- 37,7% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus s-a inregistrat, in saptamana 28 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, in Bucuresti si judetele Constanta, Timis, Bihor si Iasi, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal, 39,2%…

- In prezent, patru județe se afla in „zona roșie”, cu o rata de infectare de peste 3 cazuri la mia de locuitori, respectiv Ilfov (4,11), București (3,56), Cluj (3,07) și Timiș (3,02), informeaza, marți,...

- Alba coboara la o incidența de sub 3 la mie, ocupand Locul al XI-lea in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 18 decembrie 2020, de București cu 6.64 și de județele Ilfov cu 6.45, Constanța cu 5.95, Brașov cu 5.02, Cluj cu 4.79, Timiș cu 4.21, Argeș cu 3.52,…

- București și inca patru județe din țara se mențin cu o rata ridicata a infecțiilor, peste 6 la mia de locuitori, in ultimele 14 zile. Și in privința numarului de infectari inregistrate in ultimele 24 de ore, Capitala și județele Brașov, Constanța, Cluj, Ilfov au raportat cele mai multe cazuri.

- Ritmul de raspandire a noului coronavirus a fost relativ constant in ultima perioada in Romania. Saptamana trecuta numarul de cazuri noi a fost cu 2.000 mai mare decat in precedenta saptamana. Aproape 32% din cazurile noi de COVID-19 au fost confirmate intre 9 si 15 noiembrie, si au fost in: Bucuresti,…

- Incidenta coronavirus 10 noiembrie. Sibiul a ajuns miercuri, 11 noiembrie, la o rata de infectare de 7,19. Alte trei judete au depasit indicele 6 la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Este vorba despre Cluj (6.9), Salaj (6.46) si Timis (6.52). Grupul pentru Comunicare Strategica…

- Judetul Iasi a trecut de 300 de cazuri de noi infectari cu noul coronavirus. Judetul nostru a inregistrat in ultima zi 311 cazuri de SARS COV-2. Iasul este pe locul III in tara dupa Bucuresti cu 804 cazuri si Cluj cu 338. De asemenea, in Ilfov si Timis au fost inregistrate peste 200 de noi cazuri.