Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cei mai putini pacienti bolnavi de COVID internati in sectiile de terapie intensiva din ultimele doua luni. Asta, in conditiile in care ieri au fost raportate 2.878 de cazuri noi de imbolnavire si alte peste 5.400 de persoane care au fost declarate vindecate. Cele mai multe noi imbolnaviri…

- Capitala iese din scenariul roșu și intra in scenariul galben dupa ce s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in București. Rata de infectare din municipiul București a scazut la 2,96 la mia de locuitori. Conform ultimelor date furnizate de GCS, in ultimele 24 de…

- Capitala iese din scenariul roșu și intra in scenariul galben dupa ce s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in București. Rata de infectare din municipiul București a scazut la 2,96 la mia de locuitori. Conform ultimelor date furnizate de GCS, in ultimele 24 de…

- Conform situației pe județe a noilor cazuri de Covid-19, numarul de imbolnaviri noi este cel mai mare din nou in București, unde au fost raportate 703 de cazuri noi. Patru alte județe raporteaza peste 100 sau peste 100 de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-10: Timiș (159), Iași (110), Ilfov (105) și…

- La raportarea de ieri, principalele focare se inregistrau in Ilfov (4,44), dar și in Capitala (3,78).Alte trei județe, vorbim despre Timiș (3,92), Cluj (3,61) și Constanța (3,08) se aflau in zona roșie, noutatea fiind legata de faptul ca județul Brașov a ieșit din aceasta zona, avand o rata de infectare…

- București și județe Ilfov și Timiș sunt singurele din Romania care in continuare sunt plasate in zona roșie de risc epidemiologic. Capitala, cu o rata de infectare de 3,41 și județele Ilfov – 4,28 și Timiș – 3,04, sunt singurele care au ramas in zona roșie a zonelor cu o incidența a cazurilor de coronavirus…

- Duminica, 3.350 de cazuri noi de COVID-19 Aproape 600.000 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 de la începutul epidemiei la noi în țara, iar peste 84% dintre cei infectați s-au vindecat. Duminica, numarul deceselor asociate noului coronavirus a fost cel mai mic…

- Numarul cazurilor de coronavirus se menține in continuare crescut. Ultimul bilanț al epidemiei din Romania arata totuși ca rata de infectare din Capitala se afla in ușoara scadere. Rata de infectare in București este acum sub 5, mai exact de 4,99. Comparativ cu ziua precedenta, indicele arata o rata…