Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de gripa a atins un record saptamana trecuta cand s-au inregistrat peste 300 de cazuri, cele mai multe la copii. Cifra este de peste doua ori mai mare decat cea din saptamana anterioara. Numarul cazurilor de gripa creste de la o saptamana la alta. In ultima saptamana s-au inregistrat…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. “Circulatia virusului gripal este moderata, nu putem…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, incearca sa ii linișeasca pe romani. Acesta susține ca in tara noastra nu se poate discuta, cel puțin la momentul actual, de epidemie de gripa, insa admite ca exista creșteri ale circulatiei virusului gripal in Bucuresti si in Brasov.…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. El a precizat ca pana in prezent au fost inregistrate cu 20…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca exista si pentru Romania riscul aparitiei unor cazuri de coronavirus, chiar daca probabilitatea este redusa. „Astazi la Geneva este o sedinta de urgenta convocata de directorul general al OMS. (…) Probabil o…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a anunțat marți ca in curand vor aparea și in Romania teste rapide care sa depisteze virusul gripal care a dus la decesul a șase persoane, in China.

- In Romania vor fi disponibile, in curand, teste care sa depisteze rapid eventuala prezența a virusului gripal care a dus la decesul a 6 oameni in China, a anunțat marți medicul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Testele urmeaza sa fie disponibile, cel mai probabil, la…

- Astazi, 12 decembrie, a avut loc sedinta Consiliului Stiintific al ANSVSA, convocata si prezidata de catre presedintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu.Lucrarile au beneficiat si de prezenta, in calitate de invitati ai Presedintelui ANSVSA, a doamnei professor dr. Doina Danes USAMV Bucuresti , a…