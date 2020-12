București: Sectorul 1, invadat de gunoaie Sectorul 1, cel mai mare din Capitala, este plin de gunoaie. La tot pasul, pe marile bulevarde, pot fi vazuți zeci de saci cu deșeuri, lasați la voia intamplarii. De vina ar fi datoria de circa 80 de milioane de lei pe care primaria o are catre operatorul de salubritate - Romprest. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

