Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea targ de Craciun s-a deschis in Sectorul 6, potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis, luni, AGERPRES. "Crangasi Christmas Market" este amplasat aproape de statia de metrou Crangasi. Expozanti din toata tara au venit cu o gama variata de produse specifice Sarbatorilor.…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea ii solicita edilului Nicusor Dan sa anuleze taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, de la Piata Universitatii, care se aplica inclusiv copiilor peste 12 ani. „In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general…

- Capitala a intrat oficial in atmosfera Craciunului. Luminițele de sarbatoare au fost aprinse in centrul orasului si Targul de Craciun si-a deschis portile. Accesul e permis doar celor care s-au vaccinat sau au trecut prin boala. In premiera, targul are si o taxa de intrare.

- Luminile de Craciun s-au aprins, vineri seara, in București. Incepand de azi, intr-o varietate de modele și culori, mii de ghirlande luminoase vor impodobi cele mai importante bulevarde din Capitala. Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar anul acesta bucureștenii au un motiv in plus de…

- „Bucharest Christmas Market” și-a deschis astazi porțile. In aceasta seara de la ora 18:00 va fi aprins și iluminatul festiv pe cele mai importante bulevarde din Capitala. Dupa ce ieri seara s-a inaugurat oficial targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei , din Sectorul 6, in aceasta dimineața s-au…

- Elementele decorative sunt montate pe bulevardele Lascar Catargiu, Magheru, Kiseleff, Unirii, Piața Universitații, Piața Romana, rond Piața Presei și rond Beijing. In acest an, in București, sunt organizate trei evenimente dedicate Craciunului in Piața Universitații, Centrul Vechi și bulevardul Decebal.De…

- Vești bune pentru șoferii din sectorul 3 al Capitalei, dar nu numai. Miercuri, a fost inaugurata noua parcare subterana de pe Bulevardul Decebal. E vorba despre prima parcare subterana construita in ultimii 10 ani in București. Primarul Robert Negoița a inaugurat parcarea ce are nu mai puțin de 718…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 non-stop din Romania a fost deschis in Sectorul 3 din București. Astfel, de luni pana joi, 24/24, oamenii vor putea fi imunizați cu serul produs de Pfizer.