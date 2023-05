Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat luni, la Antena 3, intrebat despre cazul privind masuratorile pe Canalul Bastroe si despre exportul cerealelor din Ucraina care ii nemultumeste pe fermierii romani, ca aceste doua subiecte sunt „gingase” si trebuie abordate intr-o maniera…

- Secretarul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, a spus ca afirmațiile facute de primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, referitoare la faptul ca Ucraina este o țara inexistenta in plan financiar, sunt cinice, relateaza Rador. Declarația diplomatului ucrainean a fost postata…

- Situația in R. Moldova ramine calma, dar volatila și cu elemente de imprezivibilitate. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologii sai din Romania și Ucraina dupa Trilaterala de la București, transmite deschide.md. Acesta a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit miercuri, in cadrul vizitei pe care o face in Marea Britanie, cu secretarul de stat pentru aparare al Regatului Unit, Ben Wallace, cu care a discutat situația generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Șeful diplomației romane a avut…

- Ministerul rus al Apararii a publicat joi dimineata un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 15 februarie, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre ca acestea trebuie sa investeasca mai mult in domeniul apararii. „Este evident ca trebuie sa cheltuim mai mult”, a declarat seful NATO, adaugand…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marti, la Bruxelles, ca invazia Rusiei in Ucraina a reprezentat un test pentru intreaga lume, un test care va dainui peste veacuri, relateaza BBC. "In urma cu un an, Putin s-a gandit ca in cateva zile fortele sale vor pune mana pe Kiev si vor…

