Bucureşti-restricțiile ar putea fi în vigoare şi în următoarele 2 săptămâni Bucuresti-restricțiile ar putea fi in vigoare si in urmatoarele 2 saptamani Foto: Arhiva/ MApN Restrictiile în Bucuresti ar putea fi în vigoare si în urmatoarele 2 saptamâni, daca rata de incidenta ramâne ridicata.



Restrictiile în Bucuresti vor fi în vigoare si în urmatoarele doua saptamâni daca rata de incidenta COVID-19 ramâne mai mare de 3,5 la mia de locuitori, a anuntat ieri, într-o emisiune televizata, prefectul capitalei, Alin Stoica. Vor exista derogarile anuntate pentru Pastele ortodox si sarbatoarea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a confirmat vineri la Digi24 ca restricțiile care sunt in vigoare acum in București se vor prelungi pentru urmatoarele doua saptamani, daca in acest interval rata de incidența a imbolnavirilor de COVID-19 ramane mai mare de 3,5 la mia de locuitori. Vor exista insa derogarile…

- Giurgiu: Percheziții intr-un dosar legat de teste Covid falsificate Foto: Arhiva. Politistii din Giurgiu au facut, astazi, mai multe perchezitii la persoane si firme de transport, banuite de eliberarea si folosirea de teste COVID -19 falsificate. Perchezitiile au avut loc la sediile unor…

- Rata incidenței COVID-19 a scazut constant în ultimele trei zile și a ajuns la 7,5 în Cluj-Napoca. În momentul în care incidenta depaseste 7.5 la 1.000 de locuitori se interzice circulatia în intervalul orar 20,00 - 5,00 si se reduce…

- 4.151 de noi cazuri de COVID-19 la peste 21.000 de teste Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Potrivit ultimului bilanț anunțat duminica de autoritați, în România au fost raportate 4.151 de noi cazuri de COVID-19 în decurs de 24 de ore, în condițiile în care au fost efectuate…

- 4.151 de cazuri noi COVID-19 Foto: Arhiva/ MApN 4.151 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România din 21.000 de teste Real Time PCR si rapide în ultimele 24 de ore. Numarul pacienților la terapie intensiva a atins un nou record,…

- Interdicții in vigoare in localitațile cu multe infectari #covid Piața Universitații din București, vedere spre Teatrul Național și Hotel Intercontinental. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Astazi este prima zi în care se aplica interdicția de ieșire din casa dupa ora 20:00 pâna dimineața la…

- Imunizarea continua... Foto: Arhiva/ Mircea Abrudean Aproape 90% din personalul vizat de prima etapa a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a fost imunizat, iar rezultatele se vad deja. Incidența îmbolnavirilor în rândul angajaților din sanatate s-a redus substanțial…

- Prelungirea masurilor de restrictie intra in vigoare pe 27 ianuarie, la ora 00,00.Conform reglementarilor anterioare, printre altele, in unitatile administrative teritoriale in care incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, restaurantele si cafenelele raman inchise in interior, la fel…