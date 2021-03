Stiri pe aceeasi tema

- Județul Timiș inregistreaza, miercuri, cea mai mare rata de infectare din țara, 5,84 persoane la mia de locuitori, cu o ușoara scadere fața de ziua de marți, 16 martie (5,86). Bucurestiul si 7 judete raman in scenariul rosu. Acestora li se alatura judetul Salaj, cu o rata de infectare de 3,01. Romania…

- Record de noi cazuri de infectare cu Covid-19, in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 6.118 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în conditiile în care au fost efectuate peste 28 de mii de teste RT PCR si Rapide în ultimele 24 de ore. Cele…

- Creșterea abrupta a numaului de cazuri de Covid-19 a condus și la creșterea ratei de infectare la nivel național, care a ajuns la 3,13 la mia de locuitori. In București avem o creștere foarte rapida și s-a ajuns la o rata de 4,24 la mia de locuitori, in timp ce județul Iflov a ajuns la 4.85 la mia de…

- Județul Salaj a depașit duminica, 14 martie, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, intrand in scenariul roșu, alaturi de Brașov, Cluj, Hunedoara, Ilfov, Timiș și București. Romania are șase județe, plus București in scenariul roșu: Brașov (3,75 la mia de locuitori), București (3,98), Cluj (3,53),…

- Judetul Salaj a intrat in zona rosie, dupa ce duminica a inregistrat o rata de infectare de 3,01 cazuri la mia de locuitori, numarul judetelor aflate in zona rosie ajungand la sapte, cu Bucurestiul in crestere la 3,98 cazuri la mie, adica 1.179 de cazuri noi, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.…

- Potrivit raportarilor din ultimele saptamani privind prezența noii tulpini din Anglia in Romania, sunt 15 județe in care au fost confirmate cazuri de infectare cu B.1.1.7. Cele mai multe au fost confirmate in Capitala. In total, pana joi au fost raportate 79 de cazuri cu noua tulpina britanica in urma…

- Conform situației pe județe a noilor cazuri de Covid-19, numarul de imbolnaviri noi este cel mai mare din nou in București, unde au fost raportate 454 de cazuri noi. Doua alte județe inregistreaza peste 200 de imbolnaviri: Timiș (222) și Cluj (212). Alte șase depașesc pragul de 100 infectari: Iași (171),…

- In ultimele 24 de ore au fost depistate 4.322 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Cele mai multe sunt in județele Ilfov, Timiș, Brașov, Cluj, Constanța și in București. Potrivit graficului care arata evoluția epidemiologica in Romania, 16 județe sunt in scenariul verde, adica au o rata de infectare…