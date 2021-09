Stiri pe aceeasi tema

- Protest in fața geamurilor sediului Guvernului. Transportatorii au venit, miercuri, in Piața Victoriei, cu tot cu autovehicule – capete tractoare și microbuze, pentru a-și face cunoscute nemulțumirile. Acțiunea lor a generat reacții, inclusiv una de la varful principalei formațiuni de opoziție, PSD.…

- Industria transporturilor rutiere prin asociatiile transportatorilor rutieri organizeaza miercuri, 29 septembrie 2021, in Piata Victoriei din Bucuresti, un protest privind cele mai acute probleme din industrie: reincadrarea diurnei ca venit salarial, criza de pe piata RCA si carantinarea soferilor profesionisti…

- Una dintre cele mai mari asociatii ale transportatorilor din Romania - APTE 2002 - critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor "ingrosa" randul somerilor sau vor emigra. "Guvernul…

