București, primul Târg de Crăciun care și-a închis porțile înainte de Anul Nou Primul Targ de Craciun din Romania care și-a inchis porțile imediat dupa Craciun, inainte de Revelion, este cel din București, organizat de Primaria Generala a Capitalei in Piața Constituției. Mai precis, Targul de Craciun din București s-a desfașurat in perioada 20 noiembrie – 26 decembrie 2022, cu sprijinul unor parteneri privați. Primarul Nicușor Dan a transmis, dupa inchiderea Targului, ca peste 900.000 de vizitatori, doua sute de artiști, meșteșugari, artizani, colinde și concerte „au transformat Piața Constituției intr-una dintre cele mai cautate destinații din București in perioada sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

