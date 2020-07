Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au aplicat, in weekend, in Capitala peste 2.300 de amenzi in valoare de peste 1,1 milioane de lei pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea epidemiei de COVID-19.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența pe 1-3 august (studiu) Potrivit Poliției…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata, ca un numar de 893 de terase au fost sancționate contravențional in perioada 3-10 iulie 2020 pentru nerespectarea regulilor de distanțare sociala.Conform MAI, in total, in aceasta perioada au fost aplicate 12.199 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Amenzi de 53.000 de lei pentru operatorii de restaurante sau alte spații care au organizat activitati in spatiul public sau privat inchis. Polițiștii au verificat noaptea trecuta peste 3.900 de agenți economici și peste 23.200 de persoane, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.Aproximativ…

- Peste 1.100 amenzi in valoare de peste 400.000 lei au fost date intr-o singura noapte dupa verificarea zonelor turistice din țara. Cele mai mari amenzi s-au dat in doua localuri din Capitala și Constanța. Peste 7.900 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, la nivel național, in noaptea…

- Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București, iar echipele mixte de control au dat 60 de amenzi in valoare de 86.800 de lei, potrivit Mediafax. Dintre acestea, 29 de amenzi in valoare de 56.400 de lei au fost date pentru nerespectarea…

- Autoritațile au gasit nereguli la terasele, cluburile, barurile și restaurantele din Capitala, in cadrul unor verificari facute vineri. Activitatea unei firme a fost suspendata, iar alte 16 au fost amendate,...

- De astazi este in vigoare legea privind starea de alerta in Romania, adoptata de Parlament. Tot de astazi se pot aplica și amenzi celor care nu respecta masurile impuse. Comitetul National pentru Situații de Urgenta, respectiv Guvenrul au fost convocate in ședințe, luni dimineața, de la ora 7.30, respectiv…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.192 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.385.528 de lei.In ceea ce…