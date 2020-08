București, pe lista „zonelor de risc” a Germaniei, alături de 17 județete din România Dupa o evaluare a regiunilor din Romania, autoritațile germane au inclus pe lista „zonelor de risc” atat Bucureștiul, cat și 17 județe din Romania. Daca in urma cu cateva zile Germania considera zone de risc doar șapte județe din Romania, acum numarul regiunile cu risc epidemiologic ridicat a crescut considerabil. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica Pe langa București, județele ce se afla pe lista „zonelor de risc” a Germaniei sunt Argeș, Bacau, Bihor, Braila, Brașov, Buzau, Dambovița, Galați, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Ialomița, Timiș, Vaslui și Vrancea. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

