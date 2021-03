Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, miercuri, prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana joi dimineața. Se anunța strat de zapada de pana la 12 centimetri și minus 2-3 grade. In intervalul miercuri ora...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana joi dimineata, la ora 10:00. Meteorologii anunța ca vremea se va menține predominant inchisa și vor mai fi precipitații predominant sub forma de ninsoare. Miercuri, la ora 10:00, in Capitala…

- In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala mai ales spre seara, pe alocuri in est si sud-est si izolat in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, indeosebi la altitudini mari, unde ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata, iar…

- Meteorologii au emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana vineri, la ora 10.00. Vremea va fi rece, cu minime de minus 4 -5 grade. Meteorologii anunța vant slab și moderat și strat proaspat de zapada, potrivit Mediafax.

- Astazi cerul va fi mai mult noros si temporar, in regiunile intracarpatice si la munte va ninge si se va depune strat nou de zapada, iar pe arii restranse in cele sud-estice vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare la munte, indeosebi la altitudini mari,…

- A nins bine de tot in București, peste noapte. Ne-am trezit cu toții cu zapada depusa pe strazi, mașini, blocuri, case. Au cazut vreo 16 copaci și 10 mașini au fost avariate. A mai cazut și un stalp de electricitate. Din fericire, nicio victima la prima zapada din 2021. Meteorologii anunța ca o sa ninga...…

- Este cod galben de ninsori și de vant puternic in 22 de județe din sudul țarii și in București. Ninge inca de duminica seara in Capitala și stratul de zapada crește. Administrația orașului anunțase ca va trimite pe strazi 400 de utilaje care sa indeparteze zapada și sa impraștie antiderapant.

- In aceasta noapte va ninge in București, iar stratul de zapada care se va depune putand ajunge la 15 centimetri. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade Celsius, transmite...