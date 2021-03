Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane care participau la un eveniment privat, organizat intr-un apartament din Capitala, in noaptea de sambata spre duminica, au fost amendate cu 226.000 lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.„In dimineata de 14 martie 2021,…

- Cel 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din sectorul 6 au fost depistate de politistii de la Sectia 20, sambata noaptea. Printre participanti se afla si un barbat care trebuia sa fie in carantina la domiciliu. ″In noaptea de 20/21.02.2020, politisti din cadrul Directiei Generale…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

