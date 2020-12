Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 15 dec – Sputnik, Doina Crainic. In cadrul noului lockdown - al doilea pana in prezent in Olanda in timpul pandemiei - toate școlile și magazinele se vor inchide de marți pana pe 18 ianuarie, in timp ce spațiile publice, inclusiv centrele de zi, frizeriile, salile de sport și cinematografele,…

- Liderul PER Danuț Pop și senatorul PER Șerban Nicolae au votat duminica la liceul "Jean Monnet" din București. " Am votat astazi pentru o Romanie a noastra, pentru credința și tradiții, pentru paduri și resurse naturale, pentru o țara suverana si nu o colonie! Am votat pentru familie, locuri…

- ASCOR București și Asociația pentru Copii și Batrani Sfantul Hristofor organizeaza a treia ediție a colectei de Craciun „Imparte tuturor”. Pot fi donate alimente neperisabile, produse igienico-sanitare și bani pentru alimente perisabile, informeaza Basilica.ro. Produsele vor ajunge pe masa…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman,a transmis un nou mesaj, de Ziua Naționala, in care a laudat Guvernul Orban și a criticat vechiul guvern PSD. In discursul sau, Zuckermen a spus ca „baronii roșii” nu iși au locul in Romania”. Prezent in emsiune la B1TV, marți seara, preșdintele Consiliului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, a declarat vineri, la Sibiu, ca Ziua Nationala trebuie marcata, insa cu respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus, ceea ce inseamna ca festivitatile…

- Agentia Hello Holidays a pregatit oferte de vacanta pentru ultimele saptamani din an, dar si pentru 2021, care vor fi disponibile la targul online organizat de Hello Holidays, in perioada 12-16 noiembrie. Programele au reduceri de pana la 50%, pentru transportul cu autocarul sau cazare, specifice…

- Primarul Emil Boc a declarat ca o decizie privind organizarea Târgului de Craciun anul acesta la Cluj-Napoca va fi luata dupa data de 15 noiembrie, când Guvernul va prelungi starea de alerta. Daca autoritațile vor decide…

- Nicusor Dan, primarul ales al capitalei, a declarat ca este putin probabil ca Primaria Capitalei sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun. Situatia economica este dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, a motivat primarul ales al Capitalei. „Daca ai doi copii la scoala si nu-ti…