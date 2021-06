Bucureşti: Mesaj RO-Alert privind averse torenţiale până la ora 20,30 Locuitorii Capitalei au primit mesaj RO-Alert privind averse torentiale pana la ora 20,30 si au fost indrumati sa evite deplasarile si sa se adaposteasca. "Avertizare meteo cod portocaliu - averse torentiale 30-35 l/mp. Perioada de manifestare 18.06.2021, intre orele 19,10 - 20,30. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie. Urmati instructiunile autoritatilor. Accesati canalele media si aplicatiile din mediul online ale DSU, IGSU si ANM pentru mai multe informatii si actualizari despre eveniment", se arata in mesajul RO-Alert transmis vineri. AGERPRES/(AS - autor: Iulia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

