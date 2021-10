București-mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze pe 16 linii principale București-mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze pe 16 linii principale Autobuze STB. Foto: Agerpres. Primaria Capitalei a suplimentat numarul de vehicule de transport în comun, ca urmare a solicitarilor venite din partea calatorilor. De ieri, într-o prima faza, circula mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze, pe 16 linii principale. Din 18 octombrie, Societatea de Transport București va scoate în trafic mai multe vehicule pe înca 32 de linii.

