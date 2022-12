Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023 in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile medico-chirurgicale…

- Cazurile de viroze respiratorii in Alba: Centru de asistența medicala pentru copii, deschis la Sebeș. Program și reguli Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba anunța ca la Sebeș funcționeaza, in cadrul spitalului municipal, un centru de evaluare pediatrica, deschis in contextul cazurilor de viroze…

- Un centru de permanenta care va oferi servicii de asistenta medicala primara a fost deschis, miercuri, in cartierul Sud din municipiul Focsani, a informat primaria Focsani. Potrivit sursei citate, zona arondata centrului de permanenta deserveste locuitorii municipiului Focsani, iar serviciile medicale…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii si a precizat care este procedura care trebuie aplicata, astfel incat sa fie degrevate serviciile de Urgenta, iar timpul de asteptare sa fie redus, potrivit…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca au fost infiintate centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a usura accesul la asistenta medicala pentru copii si pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta, in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, zile de sarbatoare legala, a informat Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.Cele noua spitale care vor asigura asistenta…

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București anunța ca, intre 30 noiembrie și 1 decembrie, in București, asistența medicala de urgența este asigurata de noua spitale de adulți copii, inclusiv de Serviciul de Ambulanța București-Ilfov. Aceste spitale sunt: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti…

- Medicul ginecolog Florian Robe este cercetat in calitate de suspect fiind acuzat de tentativa de omor calificat prin cruzimi. Intr-un comunicat oficial transmis redacției Realitatea PLUS, reprezentanții Maternitații Polizu susțin ca nu vor sa comenteze subiectul, atata vreme cat o ancheta este in curs.…