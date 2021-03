Capitala a inregistrat, duminica, o rata de infectare de 5, 53 la mia de locuitori, iar numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid, a declarat duminica seara Vlad Voiculescu. In acest context, ministrul Sanatații a spus ca nu este exclus ca Bucureștiul sa intre in lockdown. Vlad Voiculescu ar prefera ca mall-urile sa se inchida. “Nu […] The post București, la un pas de lockdown. Voiculescu: Senzația mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .