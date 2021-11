București: Incidența cazurilor de COVID 19 a scăzut sub 7‰ Incidența cazurilor de COVID 19 in Capitala a scazut sambata sub 7 la mie, a anunțat DSP București. Incidența cazurilor Covid in Capitala este sambata de 6,68. Incidența a scazut in permanența in ultima perioada. La mijlocul saptamanii, de exemplu, aceasta era mai mare cu aproape doua puncte. Potrivit raportarii oficiale, miercuri, incidența in București a fost de 8,35. Cea mai mare incidența in Capitala a fost atinsa in 22 octombrie, de 16,54 la mia de locuitori. The post București: Incidența cazurilor de COVID 19 a scazut sub 7‰ appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

