București, Ilfov și Cluj mai sunt în zona roșie Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,68 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,94, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In scenariul rosu se mai afla judetele Ilfov, cu o incidenta de 3,60 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, si Cluj - 3,55, ambele in scadere fata de ziua anterioara. Un numar de 21 judete se regasesc in zona galbena (incidenta intre 1,5 si 3), cele mai ridicate rate de infectare fiind in Arad si Bihor - 2,59, Alba - 2,54, Timis si Covasna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

