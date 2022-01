Salariații din Societatea de Transport București au decis sa renunțe la acțiunile de protest, dupa cinci zile in care aproximativ trei sferturi dintre ei au refuzat sa iasa pe traseu. Sindicaliștii promit insa ca var urmari rezolvarea nemulțumirilor angajaților. „Avand in vedere ca astazi 25.01.2022 este zi normala de lucru și impactul asupra cetațenilor este unul foarte mare, ca in ziua de 24.01.2022 ora 20:00 am avut o discuție cu membri Consiliului de Administrație care au promis ca analizeaza doleanțele salariaților in perioada urmatoare, ca astazi 25.01.2022 vom avea o discuție la Palatul…