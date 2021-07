București - două persoane rănite pe Calea Giulești după furtună București - doua persoane ranite pe Calea Giulești dupa furtuna Foto: Adriana Tudose / RRA În capitala vântul a batut cu putere înainte de miezul nopții, iar pompierii au intervenit pentru a îndeparta mai mulți copaci cazuți. Pe Calea Giulești, o antena GSM, de mari dimensiuni, a cazut peste doua locuințe în urma furtunii. Sunt doua persoane ranite, care au fost transportate la spital, dupa ce în cazul uneia au fost acordate îngrijiri la fața locului. Este vorba de doua femei, de 70 și 90 de ani.

