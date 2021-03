Stiri pe aceeasi tema

- Doi falși medici stomatologi, care aveau și cabinet deschis in zona Theodor Pallady, au fost prinși de polițiști ca practicau profesia fara autorizare. Cei doi, soț și soție, femeia fiind fost medic stomatolog ramas fara autorizație de profesie, aveau programari și faceau chiar și intervenții pentru…

- Doi falși dentiști au fost prinși intr-un cabinet neautorizat din București. Cei doi lucrau din 2017. Polițiștii din București au facut marți doua percheziții, dintre care una la sediul un cabinet medical neautorizat. Din probatoriu a reieșit ca, fara a avea drept de libera practica,…

- Procurorii DIICOT au facut peste 50 de perchezitii in București și in județele Constanța, Ilfov, Cluj, Vrancea și Bacauintr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional, contrabanda, dare de mita, intr-un dosar in care sunt vizati si doi politisti si mai multi inspectori…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, dar si un militar din Bucuresti, au fost prinsi de DIICOT cand vindeau cocaina in apropierea restaurantului din centrul Capitalei pe care il dețin. Cei doi au fost prinsi in flagrant cand vindeau cocaina.Sica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani…

- Doi polițiști scoși din sistem au facut o mica avere in doar cateva luni. Barbații foloseau un Logan neinscripționat, dar cu numere MAI, uniformele și recuzita unui agent de circulație, deși au fost dați afara din Poliție in urma cu ceva timp. Opreau autoturismele și cereau șpaga, iar cand nu primeau,…

- In sectoarele 5 și 6 din București au fost conficate primele mașini care transportau ilegal deșeuri. Cei doi primari spun fiecare ca el a fost primul. „Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate. De obicei, firmele…

- Un barbat din comuna Matca a infiintat o echipa de fotbal intitulata ”FC COVID-19”. Politistii au aflat ca se organizase ilegal si un campionat local de fotbal. ”Avand in vedere informatiile aparute in mediul online, pe un site de socializare, cu privire la organizarea, in perioada 23-27 ianuarie, a…

- Accidentul nu s-a soldat cu victime. Potrivit poliției, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul indicat a fost zero. Luni, alți doi șoferi au ajuns cu mașinile in fantana din Piața Unirii din București, in același loc. Primul a plonjat cu mașina in fantana seara, iar al doilea,…