- Un angajat al Siptalului Floreasca din Capitala a fost retinut azi de politie, fiind acuzat de furt din depozitul spitalului. Barbatul a sustras 2000 de maști și mai multe recipiente cu dezinfectant, pe care ulterior le-a vandut unor oameni, pe piata neagra.Duminica, 29 martie, barbatul, care se afla…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal, dupa ce directorul medical al unui spital de urgenta din Capitala a fost reclamat ca a pus la dispozitia angajatilor un numar insuficient de masti chirurgicale simple. "In data de 02.04.2020, a fost inregistrata la…

- Medicii au reclamat ca nu s-au luat masuri reale de prevenție pentru infectare cu coronavirus, ca nu exista dotare pentru asigurarea prevenției, precum și ca 30 de cadre medicale ar fi fost obligate sa participe la raportul de garda intr-o incapere de dimensiuni mici și sa viziteze saloanele, scrie…

- Polițiștii bucureșteni fac, marți, noua percheziții, intr-un dosar ce vizeaza activitatea a doua firme și a mai multor persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat și ingropat deșeuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului, anunța Poliția Capitalei„Astazi…

- Politistii din Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare vineri sase mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Calarasi, la domiciliul a sase barbati banuiti de savarsirea unor furturi din mai multe societati comerciale.

- Polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R., impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, efectueaza 21 de percheziții, in 4 județe și in Capitala. Sunt vizate persoane…

