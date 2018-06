Stiri pe aceeasi tema

- Circa 100 de persoane au protestat, vineri, in Piata Universitatii, in urma informatiei aparute in presa potrivit careia Guvernul ar fi blocat procedura de includere a Rosiei Montane in lista siturilor...

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…