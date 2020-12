Stiri pe aceeasi tema

- Un cerșetor din București a gasit o modalitate surprinzatoate pentru a face mai mulți bani. El a imbracat haine de calugarița pentru a apela la mila oamenilor in zona unei biserici din București. Falsa macuița a fost prinsa de polițiștii care au constatat ca era de fapt barbat și ca mai incercase o…

- Un cerșetor a gasit o modalitate surprinzatoare de a face bani: s-a imbracat in haine de maicuța și a apelat la mila oamenilor in zona unei biserici din București. A fost prins de polițiști care au constatat ca barbatul incercase o alta strategie in trecut. Și atunci, deghizat tot in femeie.

- Un barbat, suspectat ca ar fi autorul jafului comis marti la o banca din Sectorul 2 din Bucuresti, a fost prins si a fost dus a audieri. Este vorba despre barbatul care a amenintat-o prin intermediul unui biletel pe angajata bancii, a furat 10.000 de lei, apoi a fugit inainte ca aceasta sa actioneze…

- Un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani a fost amendat de politisti cu 500 de lei dupa ce a fost prins ca cersea in zona Catedralei Patriarhale, unde credinciosii se inchina la moastele Sfantului Dimitrie. Barbatul avea ambele maini pansate cu bandaje care pareau a fi insangerate, pentru a-i sensibiliza…

- Un barbat cu palmele infașurate in bandaje pline de sange atragea atenția oamenilor de la pelerinajul Sfantului Dumitru din preajma sa, spunand ca și-a pierdut degetele și ca are nevoie de bani.Cațiva enoriași au solicitat ajutorul SMURD, ingrijorați de starea barbatului. Citește și:…

- Patrimoniul Bisericii Oborul Vechi din Capitala s-a imbogațit cu un veșmant al Sfintei Filofteia. Acesta va ramane in lacașul de cult, fiind așezat langa icoana muceniței, atribuita pictorului Gheorghe Tattarescu, noteaza Basilica.ro.Veșmantul, care a acoperit pentru o vreme cinstitele moaște…

- Patru salvamontiști și speologi din Brașov au salvat un caine blocat intr-o peștera de langa Rașnov. Salvatorii au fost alertați de proprietarul cainelui, iar animalul a fost scos nevatamat din gaura in care cazuse, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Serviciului Județean de Salvamont Brașov au…

- Un tanar a fost injunghiat in aceasta noapte pe strada București din municipiul Calarasi. Politistii fac ancheta la fata locului. Victima a fost preluata de un echipaj de prim ajutor și transportata la spital in stare grava. Aceasta ar fi in varsta de 18 ani. Agresorul ar fi un barbat care dupa producerea…