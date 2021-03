Stiri pe aceeasi tema

- București (cu 134 de ore pierdute in trafic), Bogota (133 de ore), New York (100 de ore), Moscova (100 de ore) și Philadelphia (94 de ore) sunt primele 5 orașe cele mai aglomerate, potrivit clasamentul Global Congestion Impact publicat marți de INRIX, cea mai precisa aplicatie de trafic, dirijare…

- București (cu 134 de ore pierdute în trafic), Bogota (133 de ore), New York (100 de ore), Moscova (100 de ore) și Philadelphia (94 de ore) sunt primele 5 orașe cele mai aglomerate, potrivit clasamentul Global Congestion Impact publicat marți de INRIX, cea mai precisa aplicatie de trafic, dirijare…

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45,61% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase și au fost declarate neconforme.…

- "Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de vehicule, la nivelul intregii tari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45,61% dintre acestea aveau deficiente tehnice majore si/sau periculoase si au fost declarate neconforme.…

- Tanarul de 22 de ani care a blocat un autoturism pe un drum judetean din Dolj pe 19 februarie si i-a amenintat pe ocupantii masinii cu un pistol nu a fost gasit. Potrivit inspector principal de poliție Cosmin Gradinaru, purtator de cuvant IPJ Dolj, exista suspiciunea ca barbatul ar fi fugit din Romania.…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, sustine ca Moscova are "toate motivele" sa se indoiasca de o "investigatie impartiala" a Uniunii Europene in cazul Aleksei Navalnii. "E foarte ciudat sa aud ca Uniunea Europeana in intregul sau sau tari ale Uniunii Europene, una dupa…

- Eveniment Barbat din Teleorman, cercetat pentru trafic de migranți februarie 7, 2021 12:49 Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria si Irak, care se indreptau spre granita cu Ungaria. Calauzele, trei cetateni romani, intre care…

- ”Shell Commercial Road Transport va incepe sa opereze direct in Romania, incepand cu data de 1 aprilie 2021. O echipa de 57 de persoane va oferi suport clientilor B2B romani, din biroul situat in Bucuresti. Aceleasi servicii, care au fost furnizate in ultimii 15 ani printr-un agent local, vor fi acum…