Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor gazdui pe 17 octombrie ediția a IV-a a Platformei de sprijin a Republicii Moldova, co-fondata de Germania, Franța și Romania. Suntem bucuroși sa anunțam la aceasta etapa prezența la Chișinau in ziua Summitului a șefilor diplomației franceze, Catherine Calonna, germane - Annalena Baerbock…

- Comisia Europeana a transmis luni un mesaj de solidaritate pentru victimele exploziilor din Crevedia, ca urmare a exploziilor care au avut loc sambata la stația GPL. Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia s-au oferit sa ajute cu primirea pacienților cu arsuri…

- In luna iunie a.c. Institutul Național de Statistica a publicat un breviar statistic, pe care-l puteți accesa integral aici . In continuare o sa prezint cateva date din acesta, care mi-au atras atenția și mi s-au parut mai interesante (breviarul are circa 100 pg).1. Populația Romaniei: 19,04 milioane…

- Și in acest an, autoritațile din țara noastra vor marca Ziua Independenței Republicii Moldova, cu multe evenimente festive. In acest an, Ziua Independenței, 27 august, va fi o zi de duminica. Astfel, cu ocazia implinirii a 32 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, in Capitala vor…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…

- Reprezentanții instituțiilor academice și culturale europene din Franța, Germania, Olanda, Polonia, Romania și Slovacia, partenere in proiectul NARDIV derulat in cadrul programului Horizon Europe, au lansat proiectul NARDIV, in cadrul reuniunii care a avu

- Mijlocașul belgian al giuleștenilor, Xian Emmers, 23 de ani, a povestit intr-un interviu acordat Libertatea ce a observat la romani, cum se enerveaza la semafor, dar apoi nu-și mai fac griji existențiale, afirmand ca vrea sa preia detalii din modul de viața al bucureștenilorXian Emmers, 23 de ani, a…