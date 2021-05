Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentalor, Robert Chioveanu, și-a decontat ilegal mai multe facturi de cazare la diverse hoteluri, potrivit unui raport de control al Curții de Conturi.

- Noi detalii despre accidentul de la Brașov , de miercuri, 14 aprilie. Surse din ancheta, citate de portalul brașov.net , afirma ca persoana care era la volan este Adrien Stephane Mureșan, fiul afaceristului Sever Muresan. Șoferul, care avea permisul suspendat, a lovit intenționat 12 mașini parcate pe…

- Prefectul Capitalei, Alin Soica, afirma ca nu se va intra in carantina in baza noilor criterii stabilite prin noul ordin, pentru ca se vor lua in calcul si alte aspecte, și a adaugat ca el a aflat despre ordinul semnat de Secretarul de Stat Andreea Moldovan din Monitorul Oficial, conform news.ro . Prefectul…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, "s-a produs un impact intre trei autoturisme", potrivit agerpres.ro.…

- Greva de vineri dimineata de la metrou nu a fost anuntata nici furnizorului si nici distribuitorului de energie din Bucuresti, a declarat Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex.

- Sute de politisti protesteaza in Bucuresti Sute de politisti au protestat în Bucuresti, cerând majorarea salariilor, 25 martie 2021. Foto: Catalin Radu Sute de politisti protesteaza astazi în Bucuresti, chiar de Ziua Politiei Române. Au venit din toata tara, nemultumiti…

- Accidentul s-a petrecut in Huși, județul Vaslui, in prezența mamei și a unei vecine cu care gatea. In acest timp, cei doi copii au mers la aragaz, de unde au tras de pe foc oala cu ciorba peste ei.Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru asigurare masuri…

- Un motociclist a murit dupa ce a fost lovit in plin, joi seara, de o mașina, in București. Accidentul a avut loc pe bulevardul Libertații, unde șoferul unui autovehicul a intrat intr-un motociclist. In...