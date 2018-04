Bucuresti: 7,5 milioane de lei va costa primul traseu nou pentru biciclisti. Iata pe unde trece

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru unul dintre cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei, propuse de municipalitate, intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime de aproape opt kilometri, conform unui proiect de hotarare…

- Un parc din Iasi va purta numele Regelui Mihai. Inițiativa ce vizeaza schimbarea numelui parcului din fața Salii Polivalente din Iași va fi dezbatuta in plenul Consiliului Local. Cel care a propus ca parcul sa poarte numele Regelui Mihai este consilierul local Razvan Timofciuc, scrie Ziarul de Iași…

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

