București: 43, o nouă linie de tramvai, modificarea traseului liniei autobuzului 205 O noua linie de tramvai, linia 43, modificarea traseului liniei 205, parc majorat pe linia tramvaiului 7 și pe liniile de autobuz 162 și 163, incepand de sambata, 18 decembrie, anunța Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public București-Ilfov (TPBI). Linia de tramvai 43 va funcționa intre terminalele ”Cartier 16 Februarie” și ”Gara Basarab, de unde sunt multiple opțiuni de deplasare catre diverse zone din Capitala. Linia 44 continua sa funcționeze pentru cei care doresc sa ajunga la terminalul ”Vasile Parvan”. Autobuzele liniei 205 vor circula pe un traseu nou, de la “Gara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

