București, 2022: Taxe de parcare de până la 7 ori mai mari, în funcție de zonă De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84 […]

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- De miercuri seara, in Capitala cerul va fi noros și se vor semnala precipitații sub forma de ploaie sau burnița, ce vor favoriza depuneri de polei, arata, marți, prognoza speciala a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru București. Meteorologii avertizeaza ca bucureștenii vor avea parte,…

- Locuitorii Sectorului 5 vor plati tarife de parcare modificate, incepand de anul viitor. Acestea vor fi cuprinse intre 300 si 600 de lei pe an, pentru un loc de parcare, in functie de zona. Primaria Sector 5 a anuntat ca, incepand cu 1 ianuarie 2022, tarifele pentru locurile de parcare vor fi calculate…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și liderul organizației PNL București, și care s-a opus, in ședința de luni seara a conducerii PNL, pentru o alianța cu PSD, susține ca fara el, alianța cu ceilalți primari din Capitala, inclusiv cu Nicușor Dan, s-ar destrama “in cateva zile”. Ciprian…

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub 16 la mia de locuitori, pana la 15,93 la mie, potrivit datelor publicate miercuri de Direcția de Sanatate Publica. Scaderea a inceput de sambata, cand rata de incidența a fost de 16,53 la mie. Incidenta COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie,…

- De saptamana viitoare, autobuzele și tramvaiele vor ajunge mai des in unele stații din București. Primaria a decis, vineri, suplimentarea curselor in cazul a 48 de linii de transport in comun din Capitala și periferie. Astfel, incepand de luni, 11 octombrie, masura se va aplica pentru 16 linii de tramvai…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…