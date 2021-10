București: 177.000 de elevi și preșcolari învață online In acest moment sunt 177.000 de elevi și preșcolari in București care invața online. Sunt inchise integral 211 unitați de invațamant, cu 12 mai mult fața de ziua de luni. In ultimele 14 zile, s-au inregistrat 746 cazuri de personal din școli confirmate cu Covid-19. Precizarile Inspectoratului Școlar al Municipiului București: – 164 de unitați in online pe ART. 3.2 (din ordinul comun) – 42 de unitați in online pe ART. 6.2 – 5 unitați in online pe ART. 6.9 TOTAL unitați suspendate integral: 211 – unitați care au cel puțin o clasa/grupa suspendata: 235 – Aprox. 177.000 de elevi și preșcolari care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

