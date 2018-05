Stiri pe aceeasi tema

- "Este regretabil modul in care Klaus Iohannis, ca fost primar, face afirmații ca o persoana care nu cunoaște din inetrior administratia publica locala. El a spus ca se impun masuri si investitii in infrastructura de trafic si, de asemenea, in managementul traficului. Il informez respectuos și ii…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a „angajat” primul functionar public virtual din Romania. E vorba de un proiect de inteligenta artificiala, prin care locuitorii orasului pot depune cereri online la Primarie, economisind astfel 40% din timpul lor, declara la RFI primarul Emil Boc.Protest…

- In orasul Blaj (Alba) se va construi o sala polivalenta de peste 2.000 de locuri, in care vor incapea 10% din locuitori, investitia ajungand la 32 de milioane de lei. Decizia s-a luat deoarece sala de sport in care joaca echipa de volei feminin, campioana Romaniei, a devenit neincapatoare. …

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- In cursul diminetii de marti, 06.03.2018, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Primariei Sectorului 2, a fost sesizata de catre reprezentantii Sectiei 8 Politie cu privire la cazul a doi copii identificati intr-un autovehicul parcat langa Ambasada Greciei din Romania (situata…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…