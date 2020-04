Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie,…

Social-democrații au depus, in procedura de urgența la Senat, un proiect de lege prin care Mihai Viteazul este declarat martir și erou al națiunii romane, pentru rolul pe care l-a avut in realizarea primei uniri a poporului roman. Vor fi organizate ceremonii anuale pe 27 mai.

Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca "orgoliile si lipsa de viziune vor face din dreapta romaneasca o victima sigura a alegerilor locale, dand PSD ocazia sa-si marcheze revenirea printr-o victorie", ceea ce va crea o "excelenta platforma" pentru alegerile legislative.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Liderul consilierilor generali ai PNL Stelian Bujduveanu a somat-o pe Gabriela Firea sa spuna bucureștenilor canv va plati subvenția pentru agentul termic. Liberalul a precizat ca 1,1 miliarde din bugetul Primariei Generale al Capitalei vor merge la companiile municipale ilegale, anunța MEDIAFAX.„Maine…

- Denumirea de Piata Alexandru Pesamosca va fi atribuita spatiului public situat la intersectia dintre strada Vasile Nitu, strada Emil Racovita si Bulevardul Alexandru Obregia, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 14 februarie a Consiliului General al Capitalei, potrivit…

- Daca ar veni un cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, similar celui din 4 martie 1977, in jurul orei 21.00, 6.500 de bucuresteni si-ar putea pierde viata, 16.000 ar fi raniti grav, 10.500 – spitalizati, 13.000 – raniti usor, iar 95.000 ar ramane captivi in cladiri sau sub daramaturi. Cifrele se…