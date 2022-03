Consilierii generali PNL si USR PLUS au ajuns la un acord privind pretul gigacaloriei in Capitala, bucurestenii urmand sa plateasca 330 de lei, fata de 164 de lei cat suporta in prezent. Asta dupa ce primarul general Nicușor Dan propusese prețul de 280 de lei/gigacalorie. Pe langa pretul platit de populatie, Primaria Capitalei va veni […] The post Bucureștenii vor plati dublu pentru gigacalorie. De cand intra in vigoare decizia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .