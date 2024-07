Stiri pe aceeasi tema

- ELCEN a semnat marți, 23 iulie, un memorandum pentru exploatarea resurselor geotermale din nordul Bucureștiului cu SAGE GEOSYSTEMS Incorporated, o companie din SUA specializata in domeniu, iar prima etapa a proiectului este studiul de fezabilitate, a transmis ELCEN.Folosirea energiei geotermale in sistemul…

- Bucurestiul are energie geotermala in nordul Capitalei si este pacat sa n-o folosim iar o data cu elaborarea studiului de fezabilitate si cu finantare din Fondul pentru modernizare, in cativa ani de zile, vom putea beneficia pentru prima data de energie g

- Electrocentrale București (ELCEN) a semnat marți un Memorandum de Ințelegere (MoU) cu SAGE GEOSYSTEMS Incorporated, o companie din SUA care dezvolta tehnologii de valorificare și stocare a energiei geotermale. Prin acest MoU, ELCEN și SAGE au in vedere realizarea unui studiu de fezabilitate privind…

- Energia termica și cea electrica produsa de Termoelectrica ar putea sa se ieftineasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) urmeaza sa examineze marți, 23 iulie, proiectul de hotarire prin care tariful la energie termica ar urma sa se reduca de la 2.138 de lei pentru o Gigacalorie,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat vineri, la emisiunea „LIVE” de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru, ca in ceea ce privește termoficarea „in patru ani vom fi mult mai bine decat suntem acum”, adaugand ca va rezolva 70-80% din avariile care sunt in prezent.

- Sunt anunțate lucrari de reparații la rețeaua de termoficare din București. Lucrarile se vor face in patru sectoare ale Capitalei. Iar pe durata acestora, bucureștenii care locuiesc in zonele in care se vor face reparații la rețeaua de termoficare vor fi nevoiți sa incalzeasca apa, dat fiind faptul…

- Fuziunea dintre Termoenergetica si ELCEN se discuta de zece ani, insa fara investitii in CET-uri noi, in cativa ani, Bucurestiul va ramane fara caldura si apa calda, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, directorul general al Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), Claudiu Cretu.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…