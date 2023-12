Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat serios in drepturi, dar nu a fost deloc prea blanda. Ninsorile și viscolul au facut ravagii in ultimele zile și i-au lasat pe oameni fara curent chiar inainte de Craciun. Nici turiștii nu au fost ocoliți, pentru ca vremea rea le-a stricat vacanța. Care sunt cele mai afectate zone din…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un anuunt de ultima ora. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat cum va fi vremea de Craciun. Iata zonele din țara in care va ninge de sarbatori!

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat), anunța intr-un comunicat care sunt localitațile aradene care vor ramane fara alimentare cu... The post Noi intreruperi de curent anunțate de Rețele Electrice Banat. Lista cu zonele afectate appeared first…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat), anunța intr-un comunicat care sunt localitațile aradene care vor ramane fara alimentare cu... The post Noi intreruperi de curent anunțate de Rețele Electrice Banat. Lista cu zonele afectate appeared first…

- In sectoarele capitalei a inceput amenajarea decorațiunilor de sarbatori, pentru a reuși catre 23 decembrie sa fie organizate evenimentele de sarbatoare, transmite Noi.md cu referire la Primaria Chișinau. Evenimente mari dedicate sarbatorilor de iarna vor avea loc in data de: 23 decembrie, cind lansam…

- In acest weekend, un ciclon mediteranean puternic va afecta o mare parte din sud-estul Europei, inclusiv Romania. Icepand de vineri, va ploua puternic in sudul țarii, dar un aer rece va patrunde dinspre nord, iar ploile se vor transforma treptat in ninsori. Deocamdata, inca exista unele incertitudini…

- Sarbatorile de iarna se apropie tot mai mult, spre bucuria celor mici, dar nu numai a lor! Bucureștenii care vor sa intre in atmosfera Sarbatorilor de iarna și sa mearga la un targ de Craciun, in Capitala, pot alege sa treaca pragul „Winter Wonderland”. Targul va avea loc la Hala Laminor și va fi deschis…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare.Regretam neplacerile resimtite de clienti…