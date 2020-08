Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care sa ii stimuleze pe cei care au suferit de COVID-19 sa doneze plasma a fost aprobat astazi de consilierii generali ai Capitalei. Donatorii de plasma urmeaza sa primeasca tichete in valoare de 1.000 de euro. Decizia a fost luata cu 33 de voturi „pentru” , cinci „impotriva” și șapte abțineri,…

- Tratamentul cu plasma de la pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2 a avut rezultate foarte bune. Un studiu american arata ca administrarea de plasma reduce mortalitatea cu 57% fata de cei care nu primesc acest tratament. The post Medicul infectionist Virgil Musta face apel catre pacientii vindecati…

- Transfuzia cu plasma de la pacienți vindecați e o sansa la viața pentru bolnavii de COVID-19. La Galați, un barbat de 45 de ani, aflat in stare foarte grava la ATI, a primit saptamana trecuta tratamentul, iar testele ulterioare au aratat ca a invins boala.